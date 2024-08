Musha Carabajal en nuestro estudio

Emiliana “Colo” recibió en nuestro estudio a “Musha” Carabajal. Miembro del clan Carabajal e integrante de Los Carabajal

El cantor, guitarrista y compositor desarrolla su actividad como músico. Musha cuenta con orgullo que “hay muchas otras tareas que conciernen al artista, el compromiso es una de ellas. Participé en el desarrollo de la Ley de Enseñanza del Folklóre junto a Yamila Cafrune, Cesar Tapia y muchos otros artistas, pintores y bailarines. La Honestidad es fundamental” destaca el artista.

Musha junto a Emiliana "Colo" Merino

El artista lleva adelante "con la valiosa ayuda de Cali Lezcano" un programa de Radio llamado "Domingos Santiagueños" y que se puede escuchar en redes.

Este Agosto, como todos los años vamos a estar festejando la tradicional celebración denominada “La fiesta de la Abuela María Luisa”, un hecho artístico que trasciende y que se ha convertido en un lugar de encuentro, de hermandad, de amor al prójimo. La misma se llevará a cabo desde el 15 y hasta el 18 de agosto.

Musha recuerda con orgullo a su abuela y también no deja de mencionar a toda su familia “que me formó, me acompañó y gracias a ella hemos compartido cosas fundamentales para cimentar una historia que después con el paso del tiempo se fue agrandando, cada vez más”.

Por último Musha agradeció a Nacional Folklórica, a la que llamó "La Casa de todos los argentinos".