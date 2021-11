Museu argentino compra a obra mais cara da arte latino-americana

A obra "Diego y yo" (1949) de Frida Kahlo, comprada pelo bilionário argentino Eduardo Constantini por 34,9 milhões de dólares e que bateu o recorde absoluto do mercado de arte latino-americano, “certamente será exposta no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba) durante 2022", disse o empresário.

"É claro que será exposta no Malba e com certeza será em 2022", disse o fundador do Malba, Eduardo Costantini, por telefone, depois de gastar 34.883.000 dólares em um leilão na casa da Sotheby's, na qual licitou por telefone e bateu recorde com a compra da obra mais cara de Frida Kahlo, da história da arte latino-americana, da arte mexicana e de uma artista mulher da região.

Este autorretrato da famosa artista mexicana mostra o rosto do muralista Diego Rivera, pintado em sua testa como um terceiro olho: a pintura simboliza a relação tempestuosa entre Kahlo (1907–1954) e Rivera (1886–1957), que estiveram casados por quase 25 anos em um casamento apaixonado e turbulento ao mesmo tempo.

Em 1990, essa mesma obra foi vendida em um leilão por 1.400.000 dólares para um colecionador particular no Texas, onde permaneceu até agora. O museu também agrega esta cobiçada peça ao "Autorretrato com chango y loro", quadro que adquiriu em 1995 e que durante sete anos foi o mais valioso da artista mexicana.

