Murió Valentino, el diseñador italiano que vistió a reinas, primeras damas y figuras del cine

El diseñador italiano Valentino murió a los 93 años en su residencia de Roma.

El genio de la moda italiana y creador del tradicional rojo Valentino, estaba retirado desde 2008.

En diálogo con Nora Briozzo, la periodista espeecializada en moda internacional Flor bibas contó algunos detalles de su historia los hitos de la moda muncial, las tendencias creadas pr el genial diseñador, sus vínculos, sus últimos días en la escena pública y su legado a la moda del mundo occidental.