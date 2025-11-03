Murió un hombre por hantavirus en Bariloche e investigan el origen del contagio

En tanto, cinco personas permanecen bajo seguimiento tras haber tenido un contacto menor con el fallecido. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el médico veterinario y supervisor de Unidades Regionales de Epidemiología y Salud Ambiental - URESA ANDINA NORTE.

“El hantavirus es una enfermedad viral endémica, propia de la zona, en la cual actúa un roedor muy pequeñito que es el reservorio. Nos enfermamos cuando tomamos contacto con algunas de sus secreciones”, explicó José María Galván.