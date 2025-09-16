Murió Robert Redford, una de las máximas leyendas de Hollywood

Robert Redford, una de las figuras más influyentes de Hollywood, falleció este martes a los 89 años en su residencia de Provo, Utah. La noticia fue confirmada por The New York Times, que informó que el actor murió mientras dormía. Por el momento no trascendieron detalles sobre las causas de su muerte, aunque se supo que atravesaba sus últimos años lejos de la vida pública, tras haber decidido retirarse del cine.

En Creer o reventar, Hugo Macchiavelli y Horacio Marmurek hicieron un repaso por la carrera de Redford que abarcó más de seis décadas, en la que se consolidó como uno de los grandes íconos del séptimo arte. Actor, director y productor, participó en títulos emblemáticos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President’s Men, además de haber fundado el prestigioso Festival de Cine de Sundance, un espacio clave para el cine independiente en Estados Unidos y el mundo.

Su legado trasciende la pantalla grande. A lo largo de su vida, Redford recibió múltiples premios, entre ellos un Oscar honorífico en 2002, además de reconocimientos por su labor como activista ambiental y defensor de causas sociales. Su figura marcó a generaciones de artistas y espectadores, dejando una huella imborrable en la historia cultural contemporánea.