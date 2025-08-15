Murió Ramón Maddoni, el descubridor de talentos del fútbol argentino

Referente del club Parque y formador de muchos reconocidos futbolistas argentinos, falleció este viernes a los 83 años.

Entre ellos, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

Según relató el propio Maddoni en una entrevista con El Gráfico en 2007, su método para detectar futuros cracks se basaba en la observación minuciosa y el análisis comparativo.

“Adiós maestro. Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino”, fueron algunas de las palabras que le dedicó el Club Parque.

El club Social Parque, ubicado en la calle Marcos Sastre 3268, funcionó durante años como el principal semillero de Argentinos Juniors.

Con el tiempo, y tras una década de relación fluida, se transformó en el nexo fundamental para las divisiones juveniles de Boca Juniors.