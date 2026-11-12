Murió “Paolo, el Rockero”, icónico humorista de los años 80

Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como Paolo el Rockero, murió este miércoles a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios días por una neumonía.

Montejo había nacido el 16 de enero de 1958 y había regresado a vivir a Tandil durante sus últimos años.

Su salto a la fama llegó en 1986, cuando presentó a Paolo el Rockero en el programa Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía.

Con vincha, pelo largo, un morral colorido y su característico “¡Uhhh, loco!”, el personaje se convirtió en uno de los más populares del humor argentino de los años 80 y 90.

El humorista también participó en programas como Videomatch y Peligro sin codificar, y formó parte de la saga cinematográfica Los bañeros.

Antes de alcanzar la popularidad masiva, Montejo imitaba a músicos como Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta en fiestas y eventos.

A lo largo de su trayectoria también enfrentó problemas de adicciones, sobre los que habló públicamente en distintas entrevistas.

En Tandil llevaba una vida más alejada de los medios, aunque mantenía el contacto con su público mediante presentaciones y redes sociales.

Su muerte motivó mensajes de despedida de seguidores que lo recordaron como parte de su infancia y como un personaje emblemático del humor argentino.