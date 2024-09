Murió Ofelia Leiva, una de las grandes voces del chamamé

La cantante correntina tenía 74 años y se encontraba internada en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires.

Familiares de la artista, referente del chamamé, confirmaron su fallecimiento ocurrido ayer 24 de septiembre, por una septicemia.

Su última presentación en vivo fue en enero pasado, durante la Fiesta Nacional del Chamamé que se celebra en Corrientes, en el anfiteatro Cocomarola.

Ofelia Leiva, nacida en la capital correntina el 7 de noviembre de 1950, descubrió su pasión como cantante a los 8 años, y su debut a escala nacional fue a los 15, en Canal 13.

En 1968 integró la delegación de Corrientes que se presentó en Cosquín, donde conoció al cordobés Domingo Raúl Palacios, conocido como Rosendo Arias.

Ambos fueron premiados y grabaron un disco, con todos los ganadores de ese año en el Festival Nacional de Folclore, que los unió en la vida y en la música.

Conformaron así el dúo Rosando y Ofelia que terminó grabando más de 15 discos, participando activamente en el movimiento conocido como “Canción Nueva Correntina”.

Rosendo murió en Buenos Aires el 30 de abril de 2007 pero Ofelia siguió con su carrera artística, pese a las dolencias físicas que tenía.

"La música es sanadora. Vivo con una sonrisa. A mí arriba del escenario no me pasa nada, como que no me duele nada. Soy la persona más sana, se me llena el corazón, es una sensación mágica. Mi médico me pidió: 'No dejes nunca de cantar'", solía declarar.

La recordamos a través del fragmento de una entrevista que le realizara en 2021 el periodista Norberto Passera por Nacional Folklórica FM 98.7, y conservada en el Archivo Histórico de Radio Nacional.