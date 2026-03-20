Murió Michel Rolland, el destacado enólogo francés que tenía un fuerte vínculo con Argentina

El reconocido enólogo francés Michel Rolland falleció este viernes a los 78 años, según confirmaron fuentes de su propia bodega en Mendoza. La noticia generó conmoción en la industria vitivinícola internacional y, especialmente, en la Argentina, país que el especialista consideraba su “segunda casa”.

De acuerdo con el comunicado difundido por su entorno, Rolland murió a causa de un infarto fulminante. La despedida oficial destacó su intensa vida profesional, marcada por décadas de trabajo, viajes constantes y una pasión inagotable por el vino.

Rolland fue uno de los enólogos más influyentes del mundo durante más de cuatro décadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de prestigio dentro de la industria, asesorando bodegas en más de 20 países y degustando miles de vinos al año.

Además, fue pionero del modelo de “flying winemaker”, trabajando simultáneamente en distintos terroirs y llevando su estilo a regiones vitivinícolas de Europa, América, Asia y África.

El vínculo de Rolland con la Argentina comenzó en 1988 y fue determinante para el desarrollo del vino local. Participó en proyectos clave y ayudó a posicionar al Malbec argentino en el escenario internacional.

En Mendoza, donde tenía uno de sus principales emprendimientos, impulsó el proyecto Clos de los Siete en el Valle de Uco, una iniciativa que se convirtió en referencia global y que reúne capitales y bodegas de origen francés.

Su trabajo fue fundamental en la modernización de la vitivinicultura argentina y en la consolidación del país como productor de vinos de alta gama.

Desde su bodega lo despidieron con un mensaje que lo definió como un “pionero” y destacaron su energía, su generosidad y su pasión por la vida.

Referentes del sector y autoridades también expresaron su pesar, subrayando el impacto de su trayectoria en el desarrollo del vino argentino y mundial.

Con su muerte, el mundo del vino pierde a una de sus figuras más influyentes, cuyo legado seguirá presente en bodegas, viñedos y estilos que ayudó a transformar en distintos rincones del planeta.