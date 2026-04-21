Murió Luis Puenzo

Tenía 80 años y la noticia de su fallecimiento fue confirmada por el entorno del director y guionista del cine argentino, quien en los últimos años se había alejado de la escena pública por problemas de salud. Tenía 80 años.

Luis Puenzo había nacido el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires y, a los 19 años, se inició en el cine publicitario como guionista, dibujante y director.

En 1968 fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, que en 1974 se convertiría en Cinemanía S.A., con la que ha realizado numerosos filmes de contenido comercial.

En 1973, Puenzo realizó su ópera prima como director de cine, Luces de mis zapatos, y su siguiente trabajo fue Cinco años de vida, uno de los episodios de Las sorpresas (1975).

Sin embargo, la película que tuvo más repercusión internacional, rodada bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, fue La historia oficial, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera.

La película también obtuvo numerosos premios internacionales: fue galardonada en Cannes y recibió el Globo de Oro.

Puenzo fue uno de los impulsores de la Ley de cine, que permitió la autarquía y el auto financiamiento de la industria cinematográfica.

Además, fue uno de los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y abril de 2022.

Para recordarlo, repasamos más sobre su carrera y su filmografía a través de la entrevista que le hiciera David Coco Blaustein en el programa Manivela, en 2017, conservada en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Ficha Técnica:

Testimonios:

Fragmento de la entrevista a Luis Puenzo realizada por David Coco Blaustein en 2017, en el programa Manivela, emitido por AM 870 Radio Nacional.

Música:

`Cinema Paradiso´ (Homero Cárpena - Peteco Carabajal) por Peteco Carabajal y Mercedes Sosa [1995 del Álbum “Borrando Fronteras”]

`Cinema Paradiso´ (Ennio Morricone) por Esteban Morgado Cuarteto [2002 del Álbum “Cuesta Arriba”]

Fragmento de la película “Luces en mis Zapatos” (Pipo Pescador) Luis Puenzo [1973]

`Hombre Amaestrado´ (R Lopez Furst) por Baby Lopez Furst [1966 Del Álbum “Jazz en la Universidad”]

`En el País de Nomeacuerdo´ (M E Walsh) por María Elena Walsh [1966 del Álbum “En el País de Nomeacuerdo”]

Tema de piano de “La Historia Oficial” (Atilio Stampone)

Guillermo Bataglia y Hector Alterio (La Historia Oficial) 1983

`En el País de Nomeacuerdo´- Final de La Historia Oficial 1983

Final de Gringo Viejo (James Horner) James Horner [1989 Banda de Sonido Original]

`La Plaga´ (Vangelis Papathanasiou) por Vangelis [1993 tema de “La Peste”]

`La Lamparita´ (Daniel Tarrab) Daniel Tarrab [2003 Banda de Sonido Original de “La Puta y La Ballena”]

`Cinema Verite´ (Charly García) por Julieta Iglesias [2020 del Álbum “Londres suena a Serú Girán”]

Edición:

Fabián Panizzi