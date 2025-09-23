Murió la actriz Claudia Cardinale ícono del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de la capital parisina.

Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Ha participado en títulos legendarios como 'El gatopardo', 'Ocho y medio', 'La pantera rosa', 'La amante de Mussolini' o 'Las petroleras' junto a Brigitte Bardot. Su debut fue en 1958 junto al actor Omar Sharif en la cinta 'Goha'. Fue la película 'Rufufú', protagonizado por Vittorio Gassman, la que le hizo ganar renombre en Hollywood.

Algunas de sus últimas producciones han sido la española 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov).