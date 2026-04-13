Murió Julio Ricardo, histórico del periodismo deportivo, a los 87 años

El periodismo deportivo argentino perdió este lunes a una de sus figuras más respetadas: Julio Ricardo López Batista. El comunicador, que marcó una época por su estilo sobrio y su depurado uso del lenguaje, falleció tras dedicar más de seis décadas a la profesión. En el 2002 desembarcó en Radio Nacional, donde se sumó al equipo de las transmisiones deportivas junto a Walter Saavedra y Héctor Drazer y permaneció hasta 2004.

Nicolás Álvarez, conductor en Pasión Nacional de Radio Nacional y amigo de Julio Ricardo, recordó al respetado periodista y colega. "Se fue el el periodista deportivo que yo más quise. Por su don de gente y su bonomía. Comenzó su carrera muy joven, a los 18 años siendo el comentarista de Alfredo Curcu y venía con muy buena escuela por su padre, quien fue el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos. Fue el comentarista de Muñoz en el mejor momento de Muñoz y también durante el mejor moment de Víctor Hugo Morales . Su último paso importante fue en Fútbol para Todos, donde hizo dupla con Marcelo Araujo. También al final estuvo en Fútbol sobre el Tablero e hizo apariciones esporádicas por You Tube".

Nacido el 13 de enero de 1939, Julio Ricardo heredó la pasión por la comunicación de su padre, el también periodista José López Pájaro. Aunque comenzó su vida laboral como maestro de grado —llegó a tener como alumno a Nito Mestre, su carrera en los medios despegó rápidamente a fines de los años 50 en el diario Noticias Gráficas y en el Noticiero Deportivo de Canal 13.

Su salto a la masividad se dio en la década del 60, cuando se convirtió en el comentarista estrella de José María Muñoz en Radio Rivadavia. Durante años, su voz fue el complemento analítico de las transmisiones de fútbol más escuchadas del país.

A lo largo de su trayectoria, Julio Ricardo cubrió eventos de trascendencia mundial y participó en programas que quedaron en la memoria colectiva:

Tragedia de Juan Gálvez: en 1963, fue testigo presencial y relator del accidente fatal del piloto en la Vuelta de Olavarría.

Mundiales: cubrió múltiples copas del mundo, incluyendo la de Inglaterra 1966 y España 1982.

Tribuna Caliente: durante los años 90, fue conductor del icónico ciclo de debate junto a Antonio Carrizo y Guillermo Nimo.

Fútbol para Todos: entre 2009 y 2013, regresó a la pantalla chica para comentar los partidos de la Primera División.

Julio Ricardo tuvo un paso por la gestión pública como director de ATC en 1990. Militante del peronismo, siempre destacó por su capacidad de diálogo y su respeto hacia colegas de diferentes ideologías, lo que le valió el reconocimiento unánime de sus pares.

Recientemente, había sido nombrado Personalidad Destacada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En su discurso, fiel a su esencia, abogó por el deporte como una herramienta educativa y un espacio para superar las divisiones sociales.