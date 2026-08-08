Murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, en un sanatorio de Rosario

Jorge Messi, el padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, falleció en la noche del viernes en un centro médico de Rosario.

El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una situación delicada de salud.

Casado con Celia Cuccittini, Jorge también era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.

Desde hacía un tiempo, tenía una enfermedad, que fue confirmada por su familia durante el último Mundial. Su cuadro de salud se agravó en los últimos dos días.

Así lo confirmaba el sanatorio rosarino.