Murió el escritor y sociólogo Juan José Sebreli

El escritor y sociólogo Juan José Sebreli, autor de "Buenos Aires, vida cotidiana y alienación" (1964), obra icónica que democratizó la sociología en la Argentina, murió esta madrugada a los 93 años en la sede porteña del Hospital Italiano. Oscar "Cholo "Gómez Castañón lo recordó en Pan Casero Nacional "como un hombre muy formado en las letras, un tipo increíble".

Nacido en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1930, Sebreli también fue filósofo, ensayista, crítico literario, historiador y un polemista que supo dar cuenta de los contrapuntos de su tiempo.

Responsable de una obra transgresora y vanguardista, fue autor de más de 20 libros entre los que se destacan títulos como "Los deseos imaginarios del peronismo" (1983); "Comediantes y mártires. Ensayo contra los mitos" (2008); "Dios en el laberinto" (2016) y "Desobediencia civil y libertad responsable" (2020), en coautoría con Marcelo Gioffré.

Su último libro fue "Entre Buenos Aires y Madrid" (2022), escrito con Blas Matamoro, y toda su obra fue traducida a varios idiomas, entre ellos el francés, alemán e italiano.

La semana pasada, había participado junto al periodista Jorge Fernández Díaz en la Biblioteca Nacional de la presentación de "El incansable polemista", un libro de Carlos Cámpora dedicado a su trayectoria intelectual

Sebreli fue un intelectual que se formó siendo un joven en revistas de vanguardia como Contorno, Centro y Sur, donde se codeó con destacadas figuras de la cultura nacional como David e Ismael Viñas, Silvina Ocampo, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges.

Más tarde llegaría su primer bestseller, "Buenos Aires, vida cotidiana y alienación", publicada en 1964; y dos décadas después, en 1983, sería el turno de otro éxito editorial, el de "Los deseos imaginarios del peronismo".

Otras publicaciones recordadas son "Mar del Plata, el ocio represivo", publicada en 1970, "El asedio a la modernidad. Crítica del relativismo cultural", de 1991; y "Crítica de las ideas políticas argentinas. Los orígenes de la crisis", obra que salió a la venta en librerías en 2002, cuando el país atravesaba la histórica "crisis de 2001".

Desde muy temprano,figuras de la cultura y la política argentina publicaron mensajes de despedida en los que reconocían su capacidad intelectual y su espíritu transgresor.

"Adiós a Juan José Sebreli, la persona que me enseñó desde joven a pensar contra la corriente. Con él se va una parte de mi vida como lector y editor", escribió en la red social X Pablo Avelluto, ex secretario cultural porteño y ex ministro nacional de Educación.

En tanto que el abogado constitucionalista Daniel Sabsay se refirió a Sebreli como "uno de los más grandes intelectuales de toda nuestra historia" y destacó su "obra gigantesca que abarca una inmensa temática".

Por otro lado, la escritora Pola Oloixarac destacó que Sebreli "ejerció con rigor y gracia el arte fatigoso de ser antiperonista y anti progre de exquisito vuelo".

Mientras que Marcelo Birmajer señaló: "Muchas de las ideas que fundamentaron mi escritura a partir de mis 25 años, las leí de Sebreli cuando yo tenía 16 o 17".

A esto se sumaron organizaciones como la Fundación Federalismo y Libertad, desde donde señalaron que "Sebreli fue el ensayista argentino más importante de las últimas décadas".