Murió el DT de Boca Miguel Angel Russo

El director técnico de Boca Jrs. falleció este miércoles a los 69 años, luego de luchar contra una una larga enfermedad.

En las últimas semanas, su estado de salud mantuvo en vilo a todo el fútbol argentino, luego de que se conociera que el entrenador continuaba delicado y con internación domicialiaria debido a un cuadro de debilidad como consecuencia de su enfermedad.

La noticia fue confirmada hace instantes por su entorno.

Desde Radio Nacional envíamos un respetuoso saludo a sus familiares y amigos.