Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura porteño y exdirector del Colón

Darío Lopérfido, gestor cultural y exfuncionario público, falleció este viernes a los 61 años como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La noticia fue confirmada por allegados a su familia. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa se desempeñó como secretario de Cultura de la Nación y, posteriormente, como secretario de Medios de Comunicación (1999-2001).

En la gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires, Lopérfido regresó a la función pública. Fue nombrado director general y artístico del Teatro Colón, donde impulsó una reorganización administrativa y una fuerte agenda de coproducciones internacionales. En diciembre de 2015 fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta y en julio fue elegido presidente de Ópera Latinoamerica, en una cumbre sostenida en Santiago de Chile.