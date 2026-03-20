Murió Chuck Norris, actor leyenda de las películas de acción

El histórico actor Chuck Norris murió a los 86 años. Previamente, había sido internado en Hawái por una emergencia médica, y su familia confirmó la triste noticia desde el Instagram personal del artista marcial.

El posteo de sus allegados afirma: "Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz".