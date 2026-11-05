Murió Alan Jones, campeón de Fórmula 1 y rival histórico de Carlos Reutemann

El australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980, falleció este jueves 5 de noviembre de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Amanda Butler-Davis, a través de un comunicado difundido por Motorsport Australia.

Jones había cumplido 80 años el lunes 2 de noviembre. En el texto, su esposa señaló: “Estamos extremadamente apenados de anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, quien falleció el 5 de noviembre tras una corta enfermedad. Será extrañado y recordado con cariño por quienes estuvieron más cerca de él, así como por los muchos fans cuyo apoyo siempre agradeció”.

Además, agregó que Jones había dedicado toda su vida al automovilismo y dejado “una huella perdurable en el deporte tanto a nivel nacional como internacional”.

Nacido en Melbourne el 2 de noviembre de 1946, Jones disputó 116 Grandes Premios entre 1975 y 1986, con doce victorias.

Fue el segundo australiano en conquistar el título de pilotos, después de Sir Jack Brabham, y sigue siendo el último de su país en lograrlo.

Jones consiguió el campeonato en 1980 con Williams, equipo con el que se convirtió en el primero de los siete campeones mundiales de la escudería británica. Ese año ganó cinco carreras: Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos.

En la Argentina, en tanto, es especialmente recordado por su rivalidad con Carlos Reutemann. Ambos fueron compañeros de equipo en Williams durante la temporada 1981. La tensión alcanzó su punto más alto en el Gran Premio de Brasil, disputado el 29 de marzo bajo lluvia en Jacarepaguá.

En esa oportunidad, Reutemann lideraba la carrera y el equipo le mostró el cartel con la orden de ceder la posición a Jones, el número uno del equipo según el acuerdo contractual. El santafesino no lo hizo, ganó la carrera y Jones terminó segundo. El australiano se mostró furioso y, desde entonces, la relación entre ambos se deterioró.

Jones se retiró a fines de 1981, aunque regresó brevemente en 1983 y de forma más extendida en 1985-1986. Posteriormente, participó en otras categorías y trabajó como comentarista.