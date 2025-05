Murciélagos en Rosario: desmontando mitos sobre una especie clave para el ambiente

En pleno centro urbano de Rosario, se encuentra una de las colonias de murciélagos más grandes del país, un dato que sorprende a muchos habitantes que conviven diariamente con estos mamíferos sin ser plenamente conscientes de su presencia ni de su relevancia para el equilibrio del ecosistema. En el marco de diversas acciones de divulgación, el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA) trabaja activamente para desmontar mitos, ofrecer información científica y fomentar una convivencia responsable y respetuosa.

Violeta Di Domenica y María Eugenia Montani, integrantes del PCMA, visitaron el estudio de Radio Nacional Rosario y señalaron que uno de los objetivos centrales de la fundación es educar a la población sobre el papel fundamental que cumplen los murciélagos en la naturaleza, resaltando que aún persisten creencias erróneas que generan miedo o rechazo injustificado.

"Los murciélagos no se enredan en el pelo. Lo mejor es apagar la luz, abrir las ventanas y el murciélago va a salir solo", aclararon en Ramos generales.

El PCMA, conformado por investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad, impulsa actividades de investigación, monitoreo y campañas de educación ambiental. En Rosario, donde se ha detectado una de las colonias más significativas del país, la tarea se enfoca en identificar las especies presentes, evaluar su estado de conservación y explicar por qué su presencia es indicadora de un ecosistema saludable.

Entre los principales aportes de los murciélagos se encuentra el control de plagas, ya que muchas especies se alimentan de insectos como mosquitos, ayudando a mantener su población bajo control. Asimismo, cumplen funciones clave en la polinización y dispersión de semillas, siendo aliados esenciales para la biodiversidad.

"El rol ecosistémico que cumplen los murciélagos es muy variado", remarcaron.

Las especialistas subrayaron que los murciélagos no representan un riesgo para la salud si no son molestados y si se respetan medidas básicas de convivencia. Además, remarcaron que no atacan a las personas, que no son ciegos y que en su mayoría no están asociados con la transmisión de enfermedades.

Desde el PCMA, se alienta a los ciudadanos a conocer más sobre estas especies, valorar su función ecológica y participar en instancias de formación para desterrar prejuicios que históricamente los han estigmatizado. La presencia de murciélagos en zonas urbanas no debe ser motivo de alarma, sino una oportunidad para construir vínculos más armónicos entre la ciudad y su fauna nativa.