Murales que transforman la Isla Maciel

Mariano del Mazo recibió en nuestro estudio a Gonzalo Sierra, quien presentó Pintó la isla, documental que registra la experiencia iniciada hace más de diez años por el profesor de arte Gerardo Montes de Oca en la Isla Maciel. El proyecto comenzó con estudiantes de secundaria pintando murales junto a los vecinos, hasta convertirse en un museo comunitario a cielo abierto que hoy recibe artistas internacionales y visitas turísticas. Sierra contó que la película refleja cómo el arte se convirtió en excusa para el encuentro, el orgullo barrial y la transformación social, alejando a la isla de la estigmatización de la marginalidad. El estreno será el domingo 21 de septiembre a las 20 hs en el Cine Gaumont (Rivadavia 1635, CABA)