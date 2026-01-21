Entrevista a Maximiliano Maccarrone

21/01/2026

Mundial del Helado: "Argentina viene trabajando hace muchos años, tenemos materia prima de primera calidad"

El seleccionado argentino se ubicó como uno de los mejores países productores de helado artesanal del mundo, al finalizar la Gelato World Cup 2026 en Italia, por debajo de Francia y de Singapur, que fue el ganador. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el maestro heladero y presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines.

Maximiliano Maccarrone reflexionó sobre este logro, resultado de la consolidación de las técnicas y productos y dio detalles de la propuesta presentada.

“Argentina viene trabajando hace muchos años, compitiendo desde el 2006”, precisó, "hoy hay helado argentino en todo el mundo".

“Es un excelente resultado, estuvimos a nada de estar primeros o segundos, hay muchísimo nivel e influye la estética”.

"Hay que seguir trabajando. Tenemos materia prima de primera calidad".

“Desde hace bastantes años, en Singapur apuestan al helado, en la pastelería y en la cocina”.

El Mundial del Helado 2026 tuvo lugar en Rimini, en el marco de la feria SIGEP, entre el 16 y el 20 de enero, "que es una de las más importantes del mundo".

Además de la Argentina, hubo representantes de Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur.

La delegación nacional estuvo compuesta por su capitán, Eduardo Zacarías; Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Mercado.

Presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática “Jardín de mariposas”, que se llevó los elogios por cada detalle significativo en la maqueta que aludió a la naturaleza.