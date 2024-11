Mundial de Quesos: el parmesano argentino que obtuvo la medalla de oro y lo podes conseguir en el super

El certamen World Cheese Awards 2024, considerado el mundial de los quesos, se celebró este año en Viseu, Portugal, y marcó su debut allí. En el mismo expusieron más de 4.700 quesos de 47 países, que fueron evaluados por 240 jueces en función de su textura, aroma y sabor. El parmesano argentino de Quesos Migue sobresalió entre 28 muestras en su categoría. Miguel Nucete, el dueño de la quesería, contó en Radio Nacional más detalles del premio y del producto.

"Trabajando en Brasil, conocí gente que importaba quesos de Argentina, y le dije a papá que quería hacer mi propio camino. Me pedían queso, y estudié hasta que me fui metiendo en el negocio allá por el 2001 con una fábrica chiquita en Pilar y fuímos creciendo paso a paso", contó.

Nucete explicó que el parmesano ganador es un "queso quebradizo en boca" y que no pica. "Cuando comes un queso de rallar que no pica en boca, pero debe dejar todo el sabor de los 10 meses de maduración. En nuestro queso se ven unos granitos blancos que es proteína y grasa que se hacen con la larga maduración, y agregan al producto", mencionó.