Mundial de la Pizza: Tercer año consecutivo de la Argentina en el podio

La selección argentina se subió al podio por tercer año consecutivo de la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza en Parma (Italia), consolidándose entre los países protagonistas del certamen más importante del mundo.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (Apyce),, que desde hace más de una década impulsa la presencia argentina en esta competencia, seleccionó en esta edición a 12 maestros pizzeros para representar al país.

Ezequiel Ortigoza obtuvo por segunda vez consecutiva el 2° puesto en la categoría Freestyle, una de las más exigentes y espectaculares del campeonato, consolidando su presencia en el Hall de la Fama del certamen.

Con una rutina que combinó precisión, riesgo y creatividad, incorporó acrobacias con fuego y cerró con un giro de una masa de más de seis kilos y más de un metro y medio de diámetro sobre su cabeza, lo que le valió la ovación del público.

Ortigoza, junto a socio Damián Marmol, es fundador de Pizzería Furore, especializada en pizza napolitana contemporánea, ubicada en Esmeralda 451 (CABA).

El desempeño argentino tuvo otro punto alto con Luciano Grigolato, quien alcanzó el 9° puesto en Pizza Clásica, compitiendo contra 354 participantes, convirtiéndose en el mejor clasificado argentino.

Radicado en España, donde gestiona una pizzería familiar, Grigolato logró posicionarse en el top 10 de una competencia que reunió a más de 700 competidores de 51 países.

Los resultados de la selección argentina de Apyce de este año forman parte de una evolución sostenida: en 2024 obtuvo el 2° puesto en Napolitana STG; en 2025, el 2° puesto en Freestyle; y, en 2026, el 2° puesto en Freestyle y Top 10 en Pizza Clásica.

La competencia, que se desarrolla durante tres jornadas intensas, exige preparación técnica, pruebas constantes de maquinaria y materia prima, y una concentración absoluta.

Según Apyce, "estos resultados son consecuencia de la capacitación, el trabajo en equipo y el compromiso de una selección que representa al país con responsabilidad, profesionalismo y pasión".

“Hoy, la consigna ‘Argentina Pizza Fuerte’ se traduce en hechos concretos: presencia, resultados y reconocimiento en el escenario más exigente del mundo”, concluyeron desde la entidad.