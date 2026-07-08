Mundial 2026: Vive en El Cairo y gritó "los 3 goles" en un restaurant de esa ciudad frente a un público egipcio

Laura Miralagna es una argentina que vive en El Cairo está casada con un egipcio, y ayer gritó los 3 goles cuando fue testigo del partido de la Selección Nacional frente a la selección egipcia. "Me animé a gritar los goles, de todas formas y lo viví intensamente. Estoy muy contenta", contó. La compatriota analizó el post partido y dio su opinión acerca de cómo se vivió el encuentro entre sus conciudadanos por Radio Nacional.

Milaragna explicó que había enojo por parte del público egipcio y que por eso "salieron a decir que el partido estaba arreglado". "Nadie nos ha benefiado les aclaraba, me pareció demasiado que armaran una teoría conspirativa. Ese partido fue ganado y de forma justa", agregó.

"Hubo gente que me insultó a través de redes sociales, y hasta recibí el primer "Andate del país". Pero no deja de ser un partido de fútbol. Aquí estaban muy contentos hasta el minuto 78 donde, cuando ocurre el primer gol de Argentina", agregó.