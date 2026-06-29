Mundial 2026: "Lo que perdimos en la Selección de Uruguay fue la sintonía celeste"

El ex director de las Radios Públicas de Uruguay y reconocido comunicador vinculado a la gestión cultural y conductor del emblemático programa Radioactividades Daniel Ayala analizó junto al equipo de Adrián Korol por Radio Nacional la salida de la Selección uruguaya del Mundial 2026.

"Que haya pasado esto en un país que se vive el fútbol como nuestra esencia, este golpe es de tristeza total. Esto es más que un deporte. Hay responsables desde los jugadores, desde los técnicos y desde la dirigencia", expresó.

Ayala explicó que dentro de la historia de la Selección uruguaya hubo siempre "procesos de siontonía entre los jugadores, el equipo técnico y la hinchada". Aunque mencionó que si bien esto quedó en la memoria del país, en los últimos años "se fue perdiendo". "Lo que perdimos en Uruguay fue la sintonía celeste", agregó.