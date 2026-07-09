Mundial 2026: "La Selección de Suiza es un equipo fuerte, van a defenderse y arriesgan poco"

El ex mediocampista de Ferro Carril Oeste, con pasado en River ​y el seleccionado argentino Oscar Ramón Acosta en diálogo con Hernán Mundo por Radio Nacional, habló del desempeño de la Selección Nacional en el último partido frente a la Selección de Egipto. El ex futbolista se encuentra en Miami, y está siguiendo al equipo argentino en el Mundial 2026, pero además vive en Suiza y opinó del fútbol de la Selección de ese país.

"Sinceramente nunca viví una cosa tan emocionante como la que viví el otro día en Atlanta. Fue una locura, pasar de un estado totalmente bajo a sentirnos campeones del mundo. Fue una alegría increíble. Vine con mi hijo y no nos arrepentimos para nada de haber venido y vivido todo esto", dijo.

Acosta habló del juego de la Selección Suiza y cómo puede actuar durante el partido que cruzará a dicho equipo con el plantel de Lionel Scalaoni: "Es un equipo fuerte, aunque no van a salir a atacar. No van a arriesgar nada. Son muy calculadores y no van a regalar una".