Mundial 2026: la participación de la Selección brasileña se dio "con muchas equivocaciones" y "una muerte anunciada"

El periodista deportivo brasileño Felipe Ferreyra analizó junto al equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional la derrota por 2 a 1 que vivió Brasil ayer frente a la Selección noruega.

"Esta es la crónica de una muerte anunciada, hace mucho que la Selección brasileña no es la misma. Ayer fue la culminación de un proceso que empezó con muchas equivocaciones", expresó.

"Esto empezó con Ramon Menezes, un entrenador muy débil en Brasil, descendió con Vasco da Gama y después estuvo Fernando Diniz, sin la jerarquía suficiente para hacerse cargo de la Selección. Luego siguió Dorival Júnior, y ahí si ya pusieron a Ancelotti. Aunque tenga una mentalidad moderna y europea, también se equivocó mucho y tiene su cuota de culpa en esta eliminación", recordó Ferreyra.

El periodista entrevistado en Primer Round mencionó qué necesita la Selección brasileña para volver a brillar: "Hay que volver a producir verdaderos cracks, sin laterales no sos nadie. No hay esperanza para tampoco el cicli de 2030. ¿Quién será nuestro Julián Álvarez? o ¿un 9 matador?".