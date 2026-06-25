Mundial 2026: el costado comercial de las pausas de hidratación

Las altas temperaturas registradas en varias sedes del Mundial 2026 obligaron a implementar pausas de hidratación en numerosos encuentros. Si bien la medida tiene como objetivo principal proteger la salud de los futbolistas y reducir los riesgos asociados al calor extremo, también abrió una ventana de análisis sobre el impacto comercial que generan estas interrupciones en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Marcelo de Elizalde, especialista en marketing y publicidad, dialogó con el equipo de Korol en el aire por Radio Nacional sobre el fenómeno y explicó que las pausas de hidratación representan mucho más que un simple descanso para los jugadores. Desde la perspectiva comercial, constituyen espacios de enorme valor para patrocinadores, anunciantes y cadenas de televisión.

"Se generó un espacio publicitario nuevo y las marcas lo aprovechan", subrayó el CEO y fundador de Unit Consulting.

El especialista señaló que el Mundial es uno de los productos mediáticos más importantes del planeta y cada segundo de transmisión tiene una cotización muy elevada. En ese contexto, una interrupción programada dentro del partido ofrece una oportunidad excepcional para que las marcas ganen visibilidad sin alterar el desarrollo general del espectáculo.

Las pausas suelen durar apenas algunos minutos, pero durante ese lapso las cámaras enfocan a los futbolistas consumiendo bebidas, a los cuerpos técnicos brindando indicaciones y a distintos elementos vinculados con los patrocinadores oficiales del torneo. Esa exposición tiene un impacto significativo debido a la enorme audiencia global que sigue cada encuentro.

"Más allá del espectáculo, el Mundial no deja de ser un enorme negocio y buscan que la torta siga creciendo", manifestó Elizalde.

Las empresas asociadas al fútbol buscan permanentemente vincular sus productos con conceptos positivos como rendimiento, salud, bienestar, energía y trabajo en equipo. Las pausas de hidratación refuerzan precisamente muchos de esos valores y permiten construir mensajes de marca de manera natural dentro de la transmisión deportiva.

Otro aspecto relevante es el televisivo. Las interrupciones generan momentos de conversación entre comentaristas, repeticiones de jugadas y espacios adicionales para la presencia publicitaria. Aunque las pausas fueron pensadas originalmente por razones médicas y de seguridad, con el paso del tiempo también fueron integradas a la lógica comercial de las grandes competencias internacionales.

El fenómeno adquiere aún más importancia en un Mundial disputado en ciudades donde las altas temperaturas y la humedad obligan a adoptar medidas especiales para proteger a los deportistas. En esos escenarios, las pausas dejan de ser excepcionales y se convierten en un componente habitual de la experiencia de juego.