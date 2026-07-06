Mundial 2026: "Creo que el ganador estará entre Francia, Argentina y España"

El relator de fútbol y periodista deportivo Juan Carlos Morales, quien junto a Horacio García Blanco trabajó en Radio Nacional Buenos Aires entre 1997 y 1999, conversó con el equipo de Pasión Nacional y celebró los 89 años de la emisora. Recordó la cobertura que hizo representando a Nacional Buenos Aires durante la Copa del Mundo 1998, que tuvo lugar en Francia y opinó sobre sus favoritos del Mundial 2026.

"Este es el Mundial del VAR. Creo que el ganador estará entre Francia, Argentina y España", dijo.

Sobre la derrota de ayer de Brasil frente a Noruega por 2 a 1, Morales destacó el juego de Vinícius Júnior: "Es un jugador interesante, aunque no es ni un Pelé ni un Neymar".

En otro momento el entrevistado opinó de la Selección Nacional: "Scaloni ha logrado formar un equipo alrededor de Messi interesante. Y este es el mejor equipo que podemos ver entre el 2022 y el presente".

Por último, Morales recordó con cariño su tiempo en Radio Nacional Buenos Aires: "Me acuerdo lo mejor de esa época. Hicimos un lindo trabajo, y tuve la suerte de encontrarme con mi maestro Mario Trucco, y con gente amiga como Daniel Cascioli, o "el Gordo" García Blanco".