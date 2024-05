Multicampeão Juan María Traverso falece aos 73 anos

“Juan María Traverso, o maior ídolo do automobilismo argentino, descansa em paz”, publicou na tarde de sábado a Associação Argentina de Pilotos, instituição presidida pelo ex-piloto nascido em Ramallo, Buenos Aires, em 28 de dezembro de 1950.

“Em todas as pistas de corrida do país seu nome será sempre lembrado”, acrescentou o comunicado.

“Da Asociación Argentina de Volantes, entidade da qual o senhor foi presidente até o último dia, enviamos condolências a todos aqueles que um dia conheceram Juan María Traverso”, acrescentou o comunicado.

Enquanto isso, a Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) disse em outro comunicado intitulado “Um ídolo se foi” que “o esporte argentino perdeu uma de suas maiores figuras”.

Traverso fez sua estreia no automobilismo profissional na TC, em 31 de outubro de 1971, na Vuelta de Pergamino, com um Torino; e sua primeira vitória foi na Vuelta de 25 de Mayo, em 29 de outubro de 1972, com a mesma marca.

Sua última vitória foi na pista Hermanos Emiliozzi, na cidade de Olavarría, Buenos Aires, em 22 de agosto de 2004, também na TC e novamente com a Torino, categoria com a qual se aposentou das corridas profissionais no ano seguinte.

Ele foi campeão do TC em 1977, 1978, 1995, 1995, 1996, 1997 e 1999. Os dois primeiros e o último foram com a Ford e os demais com a Chevrolet.

No TC 2000, ele ganhou os títulos em 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1995; os seis primeiros com o Renault Fuego e o restante com o Peugeot 405.

E na Top Race, ele venceu em 1998 (Mercedes Benz 280), 1999 (Mercedes Benz 280 e Peugeot 405) e 2003 (BMW 320i).

