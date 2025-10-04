Multarán a quienes fotografíen las boletas únicas en las elecciones de octubre

El próximo 26 de octubre, más de 14 millones de electores votarán por primera vez con el sistema de Boleta Única Papel (BUP).

En este marco, se aplicarán sanciones tanto a quienes no concurran a votar como a quienes se saquen y compartan fotos donde quede visible su voto.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, dispuso estas medidas para garantizar el secreto del sufragio y la transparencia del proceso electoral.

La sanción por difundir imágenes del voto será de 77.000 pesos. En tanto, quienes no concurran a votar deberán pagar multas que van desde los 50 hasta los 500 pesos, según lo establecido por el Código Nacional Electoral.

La medida contra las fotos se basa en el artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral, que prohíbe tomar imágenes de la boleta durante los comicios, y en el artículo 128, que establece sanciones por su incumplimiento.

Según la secretaria electoral Daniela Sayal, la decisión busca “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”.

La advertencia se reiteró durante una capacitación virtual organizada por la Asociación Conciencia y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con foco en la implementación nacional de la BUP.

Las autoridades remarcaron que ambas conductas constituyen infracciones que pueden derivar en sanciones económicas e inscripción en el registro de deudores por multas electorales.

El nuevo sistema reemplazará al tradicional sobre y cuarto oscuro. Los votantes encontrarán modelos de boleta exhibidos antes de ingresar a la mesa.

Allí recibirán la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble, marcarán su opción detrás de un biombo y depositarán la papeleta en la urna, preservando así el secreto del voto.

Cada mesa contará con un presidente y dos vocales, aumentando el número de autoridades.

Los talonarios llegarán precintados desde el correo con códigos de barras y número de mesa para garantizar la trazabilidad, y el procedimiento será supervisado por autoridades partidarias.

La capacitación sobre el sistema BUP ya comenzó en La Plata y se extenderá a los 135 municipios bonaerenses, de forma presencial y virtual.

Además, la Cámara Nacional Electoral habilitó una plataforma online para practicar el procedimiento antes de las elecciones.