Müller criticó duramente a la dirigencia gremial por la medida de fuerza

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, se expresó tras conocerse el paro convocado por los secretarios generales de los sindicatos quienes dispusieron un paro de 24 horas para este viernes, al que se sumó el gremio ATE. "La dirigencia gremial no expresa en absoluto el sentir de las y los docentes", remarcó y aseguró que “la dirigencia gremial docente desprecia el derecho de los niños y las niñas a la educación”.

Müller sostuvo que “la dirigencia gremial no expresa en absoluto el sentir de las y los docentes”, y que “toman una medida destemplada, a espaldas de los docentes, que lo único que hace es perjudicar a los niños, las niñas, los adolescentes y a las miles de familias que sufren cuando sus hijos no tienen clases”, expresó ante el Once Digital.