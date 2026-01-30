Mujeres y el temor a manejar: cómo enfrentar esa barrera

El miedo a conducir es una barrera que muchas mujeres experimentan en Argentina, y no por falta de habilidad, sino por factores emocionales y sociales que influyen en la relación con la conducción. Aunque las estadísticas muestran que la proporción de mujeres con licencia de conducir sigue siendo menor que la de los hombres, cuando están al volante tienden a respetar más las normas de tránsito y a circular con mayor prudencia, lo que contribuye a reducir riesgos viales.

Luly Dietrich, fundadora de “Mujeres al volante” e influencer, dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó que muchas mujeres enfrentan el miedo a manejar no por incapacidad, sino por un conjunto de temores que pueden abordarse con formación, apoyo y experiencias positivas al volante.

"En nuestra comunidad damos herramientas para dejar ir la emoción del miedo que frena en este caso a manejar. El miedo es una energía negativa que te frena a hacer cosas", expresó.

El temor a manejar, conocido en términos técnicos como amaxofobia, puede manifestarse con síntomas físicos como tensión o ansiedad y muchas veces está ligado a experiencias previas, inseguridad o la falta de oportunidades para practicar, especialmente si se aprende de adulto. La cultura y estereotipos de género también juegan un rol clave en cómo se percibe la conducción femenina.

"Hay que trabajar la confianza personal y soltar la mirada de los demás", subrayó Dietrich.

Diversos programas y talleres han demostrado que con ejercicios prácticos, información y acompañamiento emocional, muchas mujeres logran superar ese miedo y ganar confianza al volante. Además, datos oficiales y estudios sobre seguridad vial muestran que las mujeres suelen respetar normas de tránsito con mayor frecuencia que los conductores varones, lo cual contribuye a una conducción más responsable.