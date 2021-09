Mujeres sindicalistas piden a la CGT “participar de la toma de decisiones”

Las integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) exigieron el cumplimiento de la Ley del Cupo Femenino para alcanzar el 30% de representación en el Consejo Directivo. La diputada nacional y referente de Sadop, Patricia Mounier, indicó que “nosotras queremos participar de la toma de decisiones, ya que por lo general se nos otorgan las secretarías”.

En una entrevista con Nacional Rosario, la legisladora del Frente de Todos y Secretaria Adjunta de Sadop Santa Fe reclamó además la participación de las mujeres en las discusiones salariales. “Queremos llevar ahí una ajenda feminista, que tenga que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras especialmente”, dijo.

“Si nosotras no reclamamos por la ampliación de nuestros derechos, difícilmente lo van a hacer los varones”, agregó al respecto en el programa Grande Chiqui (9 a 12 hs.), y cerró: “Y de paso, buscamos desmitificar eso de que no hay mujeres que participen. No es que no queremos, eso es una absoluta mentira. No podemos porque hay obstáculos permanentes a nuestra participación”.