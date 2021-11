"Mujeres que no fueron tapa" la campaña en redes para el verano 2022

Bajo la consigna "Hermana, soltá la panza", la iniciativa "Mujeres que no fueron tapa" busca desafiar el mandato de llegar flacas al verano.

Lala Pasquinelli, artista visual, activista, comunicadora, escritora e impulsora de esta iniciativa, conversó con Radio Nacional y dio detalles de la propuesta.

"'#HermanaSoltaLaPanza' es mucho más que soltar la panza, es soltar la vergüenza que nos siembran con millones de imágenes que no se nos parecen. Es empezar a salir del odio aprendido hacia nuestros cuerpos, de la vergüenza de no encajar en un modelo creado para que no encajemos".

Sumate a la campaña. @mujeresquenofuerontapa.