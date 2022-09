"Mujeres que (m)aman demasiado", versionada por el grupo Esopo

El viernes 9 de septiembre, en Demos, el grupo Esopo presentó "Mujeres que (m)aman demasiado” de Eduardo Grilli, dirigida por Alejo Degiorgis. En contacto con Sospechosamente Light, Graciela Iturraspe relató su experiencia como actriz de la obra basada en "Mujeres que aman demasiado" de Robin Norwood, y la transformación del libro de autoayuda en sátira.

La artista destacó la potencia de la trama que es "para reírse y disfrutar" y "me encantaba sin saber qué personaje me tocaba"; además, expresó que "busca la identificación, no solo con la mujeres, sino también con los varones, que están muy comprometidos con esto", dijo con picardía. Iturraspe también habló de la complicidad con el elenco completado por Silvia Paredes, Noris Húmeler y Mónica Mántaras, señalando que "somos las cuatro muy distintas" y en el escenario se ponen juego variantes de la personalidad que no aparecen en el cotidiano. Finalmente, manifestó que "nos falta un poco de cultura del teatro local, para saber que tenemos obras muy buenas en Santa Fe que hay que apoyar".

"Mujeres que (m)aman demasiado" se ha ido presentando y seguirá girando por distintas localidades de la provincia de Santa Fe.