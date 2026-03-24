Mujeres de gran trayectoria llegan a Radio Nacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

La década del ´90 se caracteriza por el arribo de varias mujeres a Radio Nacional como la reconocida conductora de TV, Pinky, con un programa de entrevistas que se llamó “A la medianoche, Pinky”.

También, la voz de Tita Merello se escuchaba en la emisora pública con sus famosos consejos así como la dupla radiofónica Rina Morán y María Esther “Beba” Vignola que conducían “Rina y Beba, una fiesta”.

En 1992, Jorge “Cacho” Fontana llegó a Radio Nacional así como Juan Carlos Mareco, Alejandro Dolina, Beba Bidart, Sergio Velazco Ferrero y Guillermo Brizuela Méndez, entre otras grandes figuras de la radiofonía argentina.