Muestra gráfica sobre Charly García en Neuquén

Este próximo sábado de 17 a 23 tendrá lugar la Feria de las Artes en la Casa de Las Culturas Artistas Neuquinos, en Yrigoyen 656 de esta capital.

En ese marco llegará a la región la muestra grafica itinerante "Charly" que recorre la vida, obra e intimidad de Charly Garcia, a través de la lente del reportero gráfico Maximiliano Vernazza.

En diálogo con Radio Nacional Neuquén, Vernaza explicó que "Mi idea, que generalmente pasa, es que la gente vea a un Charly en su total intimidad. Al que es fan de Charly le va a encantar, pero mi idea es que al que no le gusta o tiene algún prejuicio salga de ahí queriéndolo", además, el autor de la muestra explicó que recorre "22 años al lado de Charly, desde 1997 hasta 2019, a mi no me gustaba Charly, escuchaba otro tipo de música, pero apenas entre al departamento automáticamente me hice fanático de él, de su forma de vivir, de ese caos. Después empecé a apreciar y a amar su música.".