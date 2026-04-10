Muerte de un niño en Chubut: investigan a la madre y su pareja

La Justicia de Chubut avanza en la investigación por la muerte de Ángel, un niño de cuatro años que falleció el lunes por la noche en esta ciudad tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El fiscal de la causa confirmó que el menor presentaba una lesión cerebral y señaló que la madre y su actual pareja son los principales sospechosos.

El fiscal Cristian Olazábal, quien subroga temporalmente la investigación, indicó que las sospechas se centran en las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su muerte.

Según explicó, ambos fueron notificados de la imputación y permanecen bajo control de la Justicia, aunque aún no fueron llevados ante un juez penal.

La investigación se inició luego de que el padre del menor se presentara ante la Justicia para denunciar la situación.

De acuerdo con el relato del fiscal, el niño había sido revinculado con su madre biológica hacía aproximadamente un mes.

En un primer momento, los médicos que asistieron al menor no detectaron signos externos de violencia, aunque estudios posteriores confirmaron la existencia de una lesión en el cerebro, cuyo origen todavía debe determinarse.

Los investigadores analizan ahora la historia clínica del niño, su entorno familiar y las circunstancias en las que se encontraba al momento del hecho, con el objetivo de establecer qué provocó el cuadro que derivó en su fallecimiento.

Por su parte, la madre del niño negó cualquier responsabilidad en la muerte y aseguró que también busca conocer qué ocurrió.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas mientras la fiscalía intenta reconstruir los últimos momentos del menor.