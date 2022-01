Muerte de Liliana Squivo: "Para la Justicia mi mamá es un número mas"

Emanuel Baiz, hijo de Liliana Esquivo, la mujer que murió de un ACV luego de ser asaltada en marzo del año pasado, se refirió en LT11 a la "quietud de la Justicia". Emanuel dijo que son cuatro hermanos los que piden justicia pero que nada ha pasado en torno a la causa.

"En diciembre llevé pruebas a la fiscalía de que el teléfono de mi mamá estaba siendo usado", manifestó. "En algún momento fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer pero que todos están en libertad".

Mas tarde, al referirse a las marchas que se realizan en la ciudad por pedido de justicia de los distintos crímenes que han cometido, Emanuel dijo: "Lamentablemente, para la Justicia mi mamá es un número mas; "No participo de las marchas porque me da impotencia pararme en la puerta del juzgado y no se como respondería".

