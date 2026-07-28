Muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: "Según la autopsia hubo asfixia por medios mecánicos"

La investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell registró ayer un nuevo avance con la detención de su madre, Lucía Sosa, de 44 años, acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Pablo Calderón, quien encabeza la causa que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor el pasado 21 de julio.

Eduardo Gerome, abogado penalista y ex juez de instrucción penal, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y subrayó que el relato de la madre —quien alegó que la niña se broncoaspiró con la mamadera— fue totalmente descartado por la ciencia. La autopsia de la pequeña Isabella reveló que lo que ocurrió fue una asfixia obstructiva mecánica.

"La autopsia descartó la broncoaspiración y dijo que hubo asfixia por medios mecánicos. Lisa y llanamente dice que la hayan apretado el cuello, la hayan asfixiado y haya muerto", explicó el abogado sobre los hallazgos que contradicen la versión de un accidente.

Gerome señaló que este nuevo escenario permite a la Justicia agravar significativamente la imputación contra Sosa. Manifestó que ya no se trata simplemente de una posibilidad de abandono de persona, sino que la evidencia de medios mecánicos para provocar la muerte cambia radicalmente la calificación legal del hecho.

En ese marco, recordó que este no es un hecho aislado, ya que Sosa posee un historial trágico que se remonta al año 2013 con la muerte de un bebé de seis meses y, tres años después, la de otra hija de casi un año. En ambas ocasiones, la Justicia tuvo que absolverla por falta de pruebas, un desenlace que Gerome atribuye a la deficiencia de los estudios forenses realizados en aquel entonces.

"La autopsia es la radiografía de la muerte de una persona", afirmó Gerome, criticando que las autopsias previas en la provincia fueron muchas veces "de trámite" e incompletas. Según el entrevistado, al no poder determinarse con precisión la causa de los fallecimientos anteriores, fue imposible para la justicia sostener una acusación basada en evidencia científica.

La causa se inició luego de que la niña fuera trasladada por sus padres a un centro de salud de Villa Gesell sin signos vitales. A partir de ese momento, la fiscalía comenzó a reunir testimonios, informes médicos y distintos elementos de prueba para reconstruir lo sucedido en las horas previas al fallecimiento.

Mientras continúa la recolección de pruebas, la fiscalía avanza con nuevas pericias y medidas investigativas destinadas a esclarecer el caso. Entre los elementos que suelen analizarse en este tipo de causas figuran los antecedentes médicos, los informes forenses, los testimonios de familiares y allegados, y la documentación vinculada con intervenciones previas de organismos de salud o de protección de la niñez.