Muerte de Ángel: qué es el síndrome del niño maltratado

Ángel Nicolás López, de 4 años, murió en Comodoro Rivadavia tras sufrir un edema cerebral causado por al menos 22 golpes en la cabeza, en un contexto de maltrato físico crónico. El niño ya había manifestado su miedo y rechazo a estar con su madre biológica, incluso intentando pedir ayuda en su antiguo jardín de infantes, pero estas señales fueron ignoradas por el sistema judicial que forzó su revinculación.

Por este tema, la psicóloga Sol Rivera, en diálogo con Segundo Round, dijo que "no podemos pedir que un niño pida ayuda como un adulto. Y para evitar una tragedia como Ángel todos deben involucrarse: familia, colegio, vecinos, Estado".

Rivera, además, sostuvo que "hay un síndrome del niño maltratadi¿o, que no sólo estudia lo que le pasa al chico sino entender que la persona adulta que debe cuidarlo también lo maltrata. Y debemos contar con herramientas para impedirlo".

Actualmente, la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, cumplen prisión preventiva imputados por homicidio agravado.

Ante la gravedad del hecho, el Gobierno de Chubut intervino al equipo técnico que autorizó la tenencia del menor para investigar la negligencia de los funcionarios que no evitaron este desenlace.