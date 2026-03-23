Joaquín Alberto Benegas Lynch, senador nacional por La Libertad Avanza, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y analizó el escenario actual, al subrayar que "este año vienen reformas fundamentales mientras el Estado nacional sigue bajando el gasto estatal para seguir bajando impuestos y desregular y sacar trabas".

En ese sentido, sostuvo que "la oposición cada vez más minoritaria siempre está al acecho", al tiempo que resaltó: "Nuestros aliados junto a los gobernadores cada vez más entienden sobre la necesidad de estar del lado de los argentinos, que es estar del lado del Gobierno, que lo que intenta y lo venimos logrando, que es sacarle el peso del Estado al sector privado".

"El Congreso el año pasado fue el piquete de la transformación de los argentinos, pero el 26 de octubre hubo elecciones y la mayor parte de los argentinos apoyó este plan del presidente Milei", recordó.

Además, Benegas Lynch destacó que "la solidez macroeconómica que ha definido y estructurado el Ejecutivo de la mano del Presidente y de Toto Caputo funcionó".

No obstante, el senador advirtió que "muchos medios se dedican prácticamente todos los días a boicotear y esconder los buenos datos, y exponen otros temas muchos menores".