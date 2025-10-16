MTV cierra sus señales musicales tras 44 años de videoclips

La cadena MTV anunció que pondrá fin a sus canales dedicados exclusivamente a música —como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— el 31 de diciembre de 2025, en el marco de una reestructuración corporativa que responde a motivos económicos y al auge de las plataformas de streaming y consumo digital.

En una emisión especial de Las Horas Oscuras, el conductor Leo Acevedo preparó un bloque dedicado a recordar los mejores momentos del formato Unplugged de la versión latina del canal. Se repasaron presentaciones en formato acústico de artistas emblemáticos como Soda Stereo, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Café Tacvba y Los Prisioneros, entre otros.