Motochorros

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales se enfoca en esta modalidad delictiva que se torna cada vez más violenta.

A su vez, analizan qué pasó con los asesinos de Andrés Blaquier, el empresario agropecuario de 62 años que murió en octubre de 2022 de un balazo en el pecho al ser asaltado en la autopista Panamericana.