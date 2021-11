El abogado Juan Pablo Morales, luego prestar declaración por la denuncia realizada contra el Fiscal Federal Santos Reynoso, por supuestas amenazas recibidas tras dar su testimonio en una causa en el Juzgado Federal, dialogó con la prensa y dijo: “Me constituí como querellante particular en la causa y no voy a parar hasta las últimas consecuencias. Agallas es lo que me sobra y lo único que lamento es el sufrimiento de mis hijos y mi esposa”.

