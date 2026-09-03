Mookie Tenembaun: “La armada británica es hoy un museo de lo que fue en toda su historia”

El analista internacional conversó con Hernán Mundo sobre diversas artistas que tienen que ver con la cuestión Malvinas y a raíz de las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos y las reacciones del Reino Unido.

Si bien aclaró que la cuestión Malvinas no es relevante en la geopolítica mundial de estos tiempos, analizó que el tema es utilizado por dos grandes potencias para establecer sus lineamientos en el escenario mundial.

Lo que ha dicho Trump (de revisar su apoyo a Inglaterra en el tema Malvinas ) “es una forma que tiene de distanciarse de un gobierno británico que cada vez toma más distancia de la política de Estados Unidos”.

En este marco el analista recordó que Inglaterra ahora sale a decir que va a rever su postura respecto del Estados de Israel y esto lleva a Trump a responder con la misma moneda.

“De esto va a salir un cambio sustancial en el tema de Malvinas” recordó Tenembaun quien a su vez y poniendo el ojo sobre el presente del Reino Unido, evaluó que parece mostrar solo una sombra del gran imperio que supo ser.

“Inglaterra hoy no tiene armada, la gran armada invencible ya no existe y tiene 150 almirantes en tierra porque no tiene buques”.

También recordó el reclamo de Donald Trump hacia la gestión británica por la falta de apoyo económico en la OTAN y las diferencias que ambos países han mostrado públicamente en temas referidos a otras colonias como Ceuta Gibraltar o Melilla en Europa.