¡Moody Roots llega a Buenos Aires!

El festival nacido en USA y replicado en Europa que celebra las raíces de la música country, bluegrass y rockabilly, aterriza por primera vez en Buenos Aires.

Para charlar sobre esto, nuestro conductor Juan Sixto se comunicó con "Zeta" de la banda "Angry Zeta" que participará del evento y es una de las organizadoras.

El 26 y 27 de octubre "vamos a vivir la energía cruda y auténtica de la música folk punk que abarca los géneros del country, folk, tradi punk, bluegrass, rockabilly, blues trash y dark roots, reuniendo a fanáticos, artistas nacionales e internacionales de estos géneros en un solo lugar", dijo.

El festival contará con dos escenarios y las actuaciones de referentes de la escena como Reverend Beat Man (Suiza), Jayke Orvis & The Bullshit Brothers (USA), Yes Ma´am (USA), The Elderly Boys (UK, Finlandia, España) junto con bandas locales como Angry Zeta, Semilla de Maldad, Fandango, Estación 39 Bluegrass, Capitano, Johnny Boy, Ghost Bastards, Las Extraterribles, One Chica Gypsy Band, RJ Gauna y varios artistas sorpresa, que prometen un viaje musical a las raíces más profundas y auténticas de estos géneros.

Muddy Roots es un festival con raíces profundas en la música folk punk, que combina géneros como el country, el bluegrass y el rockabilly.