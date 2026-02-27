"Monzón fue el boxeador más importante de la historia argentina"

El periodista especializado en boxeo Carlos Irusta visitó el estudio de Nacional AM 870, donde conversó con el equipo de Pasión Nacional y contó momentos especiales de su carrera. Irusta recordó su trabajo cubriendo la carrera deportiva de Carlos Monzón y dijo que fue "el boxeador más importante de la historia argentina". Su estrecha relación con la radio, donde trabajó desde sus 16 años y cómo lo cautivó de niño.

"Monzón peleaba en Europa y todas las familias argentinas lo veían por la tarde cuando se transmitían sus peleas por televisión", contó.

Irusta presentará el próximo miércoles 4 de marzo su último libro Yo estuve ahí (Mi vida junto al boxeo) de Editorial Dunken.