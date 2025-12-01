Montoya Carloto y Saluzzi presentan nuevo disco

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, charlamos con Ignacio Montoya Carlotto quien nos presentó su nuevo proyecto en conjunto con José María Saluzzi.

Un encuentro entre dos músicos de sólida trayectoria y sensibilidad afín da origen a Palabras mudas, un proyecto íntimo y profundo que se despliega en el singular formato de guitarra y piano.

A partir del diálogo sonoro que ambos construyen con sutileza y libertad, el repertorio se enriquece con composiciones originales inspiradas en lecturas recientes.

Textos de Amélie Nothomb, Roberto Bolaño, Albert Camus y otros autores, funcionan como disparadores poéticos para estas obras instrumentales en las que la palabra, al silenciarse, se transforma en música.

El disco se presentará este 6 de diciembre a las 21Hs en Café Vinilo, Estados Unidos 2483.